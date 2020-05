Inflatie in OESO-gebied flink lager door daling olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 428 | Onderwerpen: inflatie, oeso

PARIJS (AFN) - De inflatie in het gebied van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is in maart behoorlijk afgezwakt onder druk van de sterk gedaalde energieprijzen. Volgens de OESO zakte de inflatie naar 1,7 procent op jaarbasis, van 2,3 procent in februari.

Het gaat volgens de organisatie om de scherpste daling sinds de financiële crisis. In alle grote economieën in het OESO-gebied nam de inflatie af, behalve in Japan waar die stabiel bleef.

De OESO meldde wel dat de prijzen voor voedsel stegen. Exclusief energie en voedsel kwam de inflatie uit op 2,1 procent in maart, tegen 2,2 procent in februari.