Hamsteraars geven omzet Ahold Delhaize glans

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft naar verwachting een prima eerste kwartaal van het jaar gedraaid, geholpen door hamsterende consumenten uit vrees voor het nieuwe coronavirus. Kenners rekenen er in doorsnee op dat de omzet van de onderneming uitkomt op 18,2 miljard euro, zo blijkt uit een analistenconsensus die het bedrijf zelf samenstelde. De operationele winst zal op 863 miljoen euro uitkomen. Ahold Delhaize opent donderdag de boeken.

Grote verrassingen bij de resultaten lijken uit te blijven. Het bedrijf kwam begin april, voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering, met een korte update. Dankzij het massale gehamster door de coronapandemie is de omzet waarschijnlijk met 15 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Gecorrigeerd voor onder meer brandstofprijzen en veranderingen in winkelaantallen, stegen de Europese verkopen met ongeveer een tiende. In de Verenigde Staten rekent Ahold Delhaize op een toename van de vergelijkbare omzet met 14 procent.

Analisten toonden zich eerder positief over de update. Maar toch is er ook reden voor enige voorzichtigheid. Ahold Delhaize handhaafde zijn eerder gestelde winstverwachting voor het hele jaar. Volgens de leiding van het concern zorgt de virusuitbraak voor veel onzekerheid en was het eigenlijk nog te vroeg om te voorspellen hoe dit bijvoorbeeld belangrijke lokale merken en andere zaken zal beïnvloeden.

Extra kosten

Ook speelt mee dat supermarkten de laatste tijd extra kosten moeten maken in verband met maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Topman Frans Muller achtte het niet heel waarschijnlijk dat Ahold Delhaize zijn sterke marges van het eerste kwartaal ook in de rest van het jaar kan vasthouden.

Anders dan bij veel andere bedrijven is het bij Ahold Delhaize niet nodig om te snijden in het dividend over 2019. Sterker nog, dit gaat met bijna 9 procent omhoog vergeleken met een jaar terug. Het bedrijf gaat komende tijd ook gewoon verder met zijn lopende aandeleninkoopprogramma.