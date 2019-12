Oud-hoofdkantoor ING verkocht

Gepubliceerd op | Views: 1.586

AMSTERDAM (AFN) - Het voormalige hoofdkantoor van ING is volledig van eigenaar gewisseld. Nadat de gemeente in juni al drie torens van het 'Zandkasteel' in Amsterdam-Zuidoost kocht, zijn ook de overige zeven torens van het pand van de hand gedaan.

AMP, een consortium van G&S Vastgoed en OVG Real Estate, verkoopt ze aan woningbouworganisatie Wonam en projectontwikkelaar Zadelhoff. Die laatste twee partijen verbouwen dat deel in ruimtes voor woningen, horeca en parkeren. Dochterondernemingen van VolkerWessels voeren die werkzaamheden uit.

In de drie torens die de gemeente heeft gekocht komt een internationale school. ING verhuist naar een andere, kleinere locatie in Amsterdam-Zuidoost aan de Frankemaheerd. Het plan is dat rondom het bankkantoor een campus verrijst.