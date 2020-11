Laadpalenmaker Alfen groeit hard door in crisistijd

ALMERE (AFN) - Alfen, maker van onder meer laadpalen en slimme netwerken, is in het derde kwartaal opnieuw hard gegroeid. Doordat duurzaamheidsplannen meer van elektriciteitsnetten vergen dan voorheen, haalde het Almeerse bedrijf nieuwe grote contracten binnen. Ondanks de coronacrisis houdt het beursgenoteerde bedrijf vast aan zijn verwachtingen voor heel 2020.

De omzet van Alfen steeg in het derde kwartaal met 46 procent tot net geen 50 miljoen euro. Omdat het bedrijf ook op grotere schaal dan voorheen werkte, steeg ook de winstgevendheid. De brutowinstmarge bedroeg ruim 37 procent in het voorbije kwartaal, terwijl dat een jaar eerder nog 35,1 procent was. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg tot 7,5 miljoen euro, tegenover 3,2 miljoen euro een jaar eerder.

Volgens Alfen, dat laadpalen, netwerksystemen en energie-opslagsystemen levert, groeide alle drie de divisies van het bedrijf. Wel was er tegenwind door de coronacrisis, omdat die tot uitstel leidde bij enkele beslissingen over investeringen in nieuwe elektriciteitsnetten. Ook drukte de pandemie het aantal nieuwe orders bij het onderdeel voor energie-opslag nu bedrijven de hand op de knip moeten houden.

Voor heel 2020 rekent Alfen nog altijd om een omzet tussen de 180 miljoen en 200 miljoen euro. Vorig jaar had het bedrijf 143 miljoen euro aan opbrengsten.