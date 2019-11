IMCD koopt Zuid-Koreaanse branchegenoot

Gepubliceerd op | Views: 0

ROTTERDAM (AFN) - IMCD neemt een meerderheidsbelang in de Zuid-Koreaanse distributeur van chemicaliën en voedselingrediënten Whawon. De beursgenoteerde chemicaliëndistributeur maakte geen financiële details voor de deal bekend.

IMCD krijgt 57 procent van Whawon in handen. De overige 43 procent blijft van het huidige bestuur van de Zuid-Koreaanse onderneming. De bestuurders houden die aandelen tot vijf jaar na het sluiten van de overname door IMCD vast.

Whawon is gevestigd in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en heeft 54 werknemers. Vorig jaar bedroeg de omzet 57 miljard won, wat omgerekend ongeveer 44 miljoen euro is.