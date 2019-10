Groeiprognose economie India verder omlaag

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: India

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - De centrale bank van India verlaagt zijn verwachtingen voor de economische groei van het land nog verder en is ook met een nieuwe renteverlaging gekomen, de vijfde van dit jaar. De Reserve Bank of India (RBI) verlaagt het rentetarief met een kwart procentpunt tot 5,15 procent.

De verwachting voor de groei van de derde economie van Azië voor 2019 werd verlaagd naar 6,1 procent van een eerder voorspelde 6,9 procent. Dat is al de vierde keer dat deze prognose neerwaarts wordt bijgesteld. De economie van India is al langere tijd aan het afzwakken, mede door de wereldwijde economische afkoeling. Door de rente te verlagen wil de RBI de groei aanjagen.

In het tweede kwartaal groeide de economie van India met 5 procent. Dat was de traagste vooruitgang in zes jaar.