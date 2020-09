VDL en DSM gaan samen mondmaskers en filters maken in Nederland

Gepubliceerd op | Views: 403 | Onderwerpen: Nederland

EINDHOVEN (AFN) - Industrieel concern VDL en speciaalchemiebedrijf DSM gaan samen medische mondkapjes en filters produceren in Nederland. Beide bedrijven investeren daar miljoenen euro's in, maakten ze bekend. Samenwerkingsbedrijf Dutch PPE Solutions gaat produceren in Helmond en Geleen.

In oktober start de productie van medische mondmaskers van het type FFP2 in Helmond. In Geleen wordt een fabriek gebouwd voor de productie van de stof meltblown polypropyleen, wat een essentieel onderdeel is voor het filtermateriaal van die maskers. Die fabriek moet in april 2021 operationeel zijn.

De mondmaskers en filters zijn vooralsnog bestemd voor de gezondheidszorg. De productie wordt later uitgebreid naar producten voor het openbaar vervoer, scholen en onderwijsinstituten en bedrijven in Europa.

Hergebruik van materialen

DSM en VDL kijken bij de productie ook naar hergebruik van materialen om zo de "groeiende afvalberg van gebruikte mondmaskers" terug te kunnen dringen.

De twee bedrijven zeggen dat de coronacrisis heeft aangetoond dat een "pandemie zich niet laat sturen" en werelddelen in eigen behoeftes moeten voorzien. "Daardoor zijn we het aan onszelf verplicht om dicht bij huis zekerheden te creëren." Ook is de behoefte aan betrouwbare leveringsketens "groter dan ooit".