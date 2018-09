Transocean lijft Ocean Rig in

Gepubliceerd op | Views: 602

STEINHAUSEN (AFN) - De exploitant van offshore-boorplatformen Ocean Rig wordt overgenomen door oliedienstverlener Transocean. Met de deal is een bedrag gemoeid van 2,7 miljard dollar, inclusief schuld. De overname wordt gedaan met contanten en aandelen zo maakten de op de beurs in New York genoteerde bedrijven bekend.

Eerder dit jaar werd al bekend dat Ocean Rig zijn strategische opties onderzocht, waaronder een verkoop van de onderneming. Het bedrijf heeft net als andere oliedienstverleners te maken met de moeizame marktomstandigheden in de oliesector. Grote aandeelhouders waaronder Elliott Management zouden druk hebben uitgeoefend op het bedrijf om een verkoop te onderzoeken.

Ocean Rig heeft een vloot van boorschepen- en platformen voor boringen in diep water. Tot de klanten behoren grote olieconcerns als ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Statoil en Petrobras.