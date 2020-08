'Opnieuw flink lagere kwartaalwinst voor ING'

Gepubliceerd op | Views: 2.158

AMSTERDAM (AFN) - ING kreeg het in het tweede kwartaal opnieuw zwaar te verduren door de coronacrisis. Analisten gepolst door persbureau Bloomberg gaan er in doorsnee vanuit dat de winst net als in het eerste kwartaal flink is gekelderd. De bank presenteert zijn kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Dat wordt dan de eerste keer dat Steven van Rijswijk als topman de resultaten toelicht. Hij is de opvolger van Ralph Hamers, van wie eerder dit jaar bekend werd dat hij de baas wordt van de Zwitserse bank UBS.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op bijna 4,5 miljard euro, tegen bijna 4,7 miljard euro in het tweede kwartaal van 2019. Daarop zal ING naar verwachting een onderliggende winst voor belastingen rapporteren rond de 772 miljoen euro. Dat was een jaar terug nog meer dan 2 miljard euro. De onderliggende nettowinst is volgens de analistenschattingen gekelderd tot circa 610 miljoen euro, van ruim 1,4 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

ING maakte vorige week zelf bekend in ieder geval circa 300 miljoen euro af te moeten schrijven. De boekhoudkundige ingreep is nodig omdat bepaalde bezittingen op de balans door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden. Deze zogeheten afschrijving op goodwill drukt ook op de kwartaalwinst.

Geld opzij gezet

Net als andere grote banken zag ING zich in het eerste kwartaal al genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. Vanwege de economische neergang en onzekerheid die gepaard gaan met alle coronamaatregelen kwamen veel klanten, bijvoorbeeld bedrijven in de olie- en gassector, in de problemen. Ook had de bank in de eerste fase van de crisis al meer dan 100.000 klanten betalingsuitstel gegeven.

De kwartaalresultaten die ING in mei presenteerde, waren wel beter dan analisten vooraf hadden verwacht. Er ging in totaal 661 miljoen euro naar de stroppenpot. Volgens marktvorsers was dat nog betrekkelijk weinig gezien de omvang van de huidige crisis. Ze zijn dan ook erg benieuwd hoeveel geld er dit keer apart gezet moet worden.

ING moet de laatste jaren ook extra kosten maken in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Onlangs werd nog een grote stap gezet op dit vlak. ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank kondigden aan hun krachten te bundelen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Een gezamenlijke organisatie die individuele transactiegegevens bij elkaar brengt en doorspit op aanwijzingen van criminele netwerken, begint naar verwachting eind dit jaar de eerste gegevens te verwerken en is over anderhalf jaar volledig operationeel.