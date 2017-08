Philips krijgt patentmiljoenen van Zoll

Gepubliceerd op | Views: 416

CHELMSFORD (AFN) - Philips krijgt 7,1 miljoen dollar van zijn branchegenoot Zoll in een patentzaak over defibrillatoren. Dat heeft de rechtbank in het Amerikaanse Boston bepaald, zo meldt Zoll vrijdag.

Philips is zelf ook schuldig verklaard aan inbreuk op een patent van Zoll. Het Nederlandse bedrijf moet daarvoor 3,3 miljoen dollar betalen, maar dat kan worden weggestreept tegen de in totaal 10,4 miljoen die Zoll naar Philips moet overmaken voor inbreuk op twee patenten.

Philips had 217 miljoen dollar geëist. Zoll spreekt van een redelijke uitspraak, mede omdat de patenten inmiddels zijn verlopen en geen rol meer spelen bij de dagelijkse activiteiten van het bedrijf. Beide bedrijven werden in 2013 ook al eens veroordeeld voor inbreuk op elkaars patenten over defibrillatortechnologieën.