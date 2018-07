'Altice heeft geen plannen SFR te verkopen'

Gepubliceerd op | Views: 791

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Altice is niet van plan zijn Franse telecomonderdeel SFR van de hand te doen. Dat zei topman Alain Weill van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern tegen de Franse zakenkrant Les Echos. Hij zei dat Altice-voorzitter en oprichter Patrick Drahi ook niet de intentie heeft om van SFR af te willen.

Volgens Weill zal er op een gegeven moment een consolidatieslag plaatsvinden. Op dat moment zal het Franse Altice-onderdeel er beter en sterker uitkomen. Hij wees er verder op dat SFR er in de eerste zes maanden van het jaar meer klanten heeft bijgekregen in vergelijking met concurrenten.

De eerste prioriteit ligt volgens de bestuurder bij de behoefte van klanten. De tweede pijler is om te blijven investeren in infrastructuur. Verder blijft Altice kijken naar kansen. Weill wilde niet ingaan op geruchten dat het bedrijf in de markt zou zijn voor tv-zender Gulli.