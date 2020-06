Britse autoverkopen in mei 90 procent gedaald

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: autoindustrie, Groot-Britannië

LONDEN (AFN/RTR) - Autodealers in het Verenigd Koninkrijk verkochten in mei 90 procent minder auto's dan in dezelfde maand een jaar eerder. Showrooms in het land mogen pas sinds maandag gedeeltelijk open na een sluiting wegens coronamaatregelen. Wel konden auto's direct aan klanten worden geleverd.

In totaal werden in mei 20.000 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is meer dan de 4.321 verkochte voertuigen in april, maar tegelijkertijd veel minder dan de 183.724 auto's die in mei 2019 werden verkocht. De cijfers wijzen er, evenals andere macro-economische gegevens, op dat de scherpste neergang door de coronacrisis in de Britse economische activiteit in april plaatsvond.