Galapagos geeft saaie beursdag wat kleur

AMSTERDAM (AFN) - Op de beurs in Amsterdam viel dinsdag weinig te beleven. Het enige grote fonds dat de fantasie van beleggers enigszins wist te prikkelen, was Galapagos. Het biotechnologiebedrijf kondigde onderzoeken aan naar mogelijke nieuwe toepassingen voor zijn belangrijkste medicijn.

De toonaangevende AEX-index eindigde 0,1 procent in de plus op 514,05 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 741,79 punten. Ook elders in Europa verliep de handel rustig. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen sloten 0,2 tot 0,5 procent hoger.

Galapagos gaat onderzoeken of zijn ontstekingsremmer filgotinib, die al langer getest wordt als behandelmethode voor reuma en de ziekte van Crohn, ook verlichting kan bieden aan patiënten met drie andere aandoeningen. Het aandeel won 1,9 procent en was daarmee de sterkste stijger in de AEX.