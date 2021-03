Uniper dreigt met juridische stappen om sluiting kolencentrales

DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse Uniper, een afsplitsing van de kolen- en gasactiviteiten van energiebedrijf E.ON, dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te slepen. Dit vanwege de beslissing van het kabinet om alle kolencentrales te sluiten. Topman Andreas Schierenbeck sluit een gang naar de rechter niet uit als er geen oplossing voor compensatie wordt gevonden.

Nederland besloot in 2019 om alle kolencentrales tegen 2030 te sluiten. Nutsbedrijven beweren dat die stap in strijd is met het internationaal recht. Eerder stapte RWE al naar de rechter. Dat energiebedrijf noemde de sluiting van zijn centrale in de Eemshaven zonder directe compensatie onacceptabel.

Uniper is de uitbater van de kolencentrale op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het bedrijf treft al voorbereidingen voor de sluiting. Een eerder voorstel van het bedrijf om de centrale na 2030 op biomassa te laten draaien zou door Den Haag zijn afgewezen, schreef de Frankfurter Allgemeine Zeitung afgelopen zomer al.

Hoop

De nutsbedrijven vestigen hun hoop op het lidmaatschap van het International Energy Charter, een verdrag dat in 1991 is gesloten om buitenlandse energie-investeringen te beschermen. Bij de keuze van Duitsland om kolencentrales te sluiten werd bijvoorbeeld wel afgesproken dat de bedrijven compensatie zouden krijgen voor de sluiting ervan.

Volgens Economische Zaken wordt momenteel niet onderhandeld over een vergoeding. Dit omdat Nederland van mening is dat het niet aansprakelijk is voor vermeende schade. Volgens Schierenbeck wordt met Nederland wel degelijk overlegd om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.