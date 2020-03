'Vertrek financieel directeur Arcadis is vroeg'

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Het onmiddellijke vertrek van financieel directeur Sarah Kuijlaars bij advies- en ingenieursbureau Arcadis is vroeg aangezien zij in april 2018 de functie op zich nam. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het nieuws. Kuijlaars vertrekt om persoonlijke redenen en met wederzijdse instemming met Arcadis

KBC stelt dat er mogelijke geografische redenen een rol hebben gespeeld bij haar besluit om op te stappen. De bank stelt dat er voldoende tijd is voor Arcadis om een opvolger te vinden om mee te helpen aan de voorbereidingen voor de beleggersdag in november. Het advies staat op accumulate, met een koersdoel van 22 euro.

ING meldde dat het vertrek van Kuijlaars geen gevolgen heeft voor het beleggingsoordeel over Arcadis. De bank verwacht dat het bedrijf voor een interne opvolger gaat. Arcadis staat op de Benelux-favorietenlijst van ING, met het advies buy en een koersdoel van 24 euro.

Het aandeel Arcadis verloor woensdag omstreeks 09.40 uur 2 procent tot 20,40 euro. Daarmee was het de grootste daler in de MidKap.