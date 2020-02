'Just Eat Takeaway kan belang iFood verkopen

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Fusiebedrijf Just Eat Takeaway zou zodra de overname afgerond is zijn belang in de Braziliaanse maaltijdbezorger iFood kunnen verkopen. Dat zeggen analisten van Morgan Stanley die de waarde van dat belang op 1 miljard euro schatten. De samensmelting van het Britse Just Eat en het Nederlandse Takeaway zou dan 500 miljoen euro aan de aandeelhouders terug kunnen geven.

Morgan Stanley is begonnen met het volgen van Just Eat Takeaway met een overweight-advies. Het koersdoel dat Morgan Stanley aan het fusiebedrijf hangt is 9460 pence.

De marktkenners denken dat Just Eat Takeaway eerst de Britse markt moet gaan "fiksen". Op korte termijn blijft die markt qua groei wat achter, denken de analisten, maar met de juiste ingrepen kan de groei voor de maaltijdbezorger daar weer "betekenisvol" worden. Just Eat is weliswaar goed gepositioneerd in heel het Verenigd Koninkrijk, maar onder jonge mensen en in Londen zijn Deliveroo en Uber Eats populairder. Voor Duitsland denkt Morgan Stanley dat het bedrijfsresultaat (ebitda) in de komende drie jaar fors door kan groeien van 20 miljoen euro tot 173 miljoen euro.

Het aandeel Just Eat Takeaway stond dinsdag rond 13.20 uur 2,5 procent hoger op 7530 pence.