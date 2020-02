Chipmaker NXP voelt problemen auto-industrie

Gepubliceerd op | Views: 872 | Onderwerpen: autoindustrie

EINDHOVEN (AFN) - De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors heeft het slotkwartaal van vorig jaar afgesloten met een fors lagere winst in vergelijking met een jaar eerder. Ook de omzet viel lager uit. Het bedrijf, dat een grote blootstelling heeft aan de auto-industrie, wordt overduidelijk geraakt door de wereldwijde vertraging in die sector. NXP is één van de grootste chipleveranciers aan die sector wereldwijd.

Ook de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China deden resultaten geen goed. NXP sloot de meetperiode af met een nettowinst van 114 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 276 miljoen dollar. Het bedrijf kampte onder meer met hogere kosten. De omzet daalde op jaarbasis met 4 procent tot 2,3 miljard dollar.

Topman Richard Clemmer benadrukte dat de situatie op de eindmarkten van NXP "gematigd" begint te verbeteren. Verder wijst hij erop dat het bedrijf vorig jaar, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, de winstgevendheid heeft verbeterd.