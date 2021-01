Supermarktketen Jumbo verwacht omzet van 10 miljard in 2021

Ze hebben een hoge gunfactor.



Ze nemen deel in oa schaatsen, wielrennen, Max Verstappen(zeker geen voetbal), goed lopende campagnes op TV, alles wat Albert Heijn niet heeft eigenlijk!



Steeds meer geel in Amsterdam, blauw wordt geruisloos weggedrukt.



Die 10 miljard is een mooie target, hardop uitgesproken, het toont ambitie en groeilust, chapeau.