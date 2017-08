Gepubliceerd op | Views: 113 | Onderwerpen: Nederland, telecommunicatie

DEN HAAG (AFN) - T-Mobile Nederland heeft in het tweede kwartaal 61.000 nieuwe mobiele klanten binnengehaald, waardoor het abonneebestand in een jaar met meer dan een kwart miljoen is gegroeid. Daarbij groeide de totale omzet in het afgelopen kwartaal met 8 procent tot 345 miljoen euro, maakte het telecombedrijf donderdag bekend.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 119 miljoen euro, een stijging van 17 procent. ,,T-Mobile laat kwartaal-op-kwartaal groei zien, zowel financieel als wat betreft de waardering van onze klanten'', zegt Søren Abildgaard, topman van T-Mobile Nederland. Hij is vooral te spreken over de prestaties van de zakelijke tak van het telecombedrijf, waar de omzet met 10 procent toenam.

De Nederlandse tak van het Duitse telecomconcern profiteerde afgelopen kwartaal ook van de eerdere overname van de kabelactiviteiten van Vodafone. T-Mobile Thuis, zoals die internet-, tv- en telefoonactiviteiten nu heten, haalde in het afgelopen kwartaal 8000 nieuwe klanten binnen.

Moederbedrijf Deutsche Telekom deed afgelopen kwartaal in de Verenigde Staten goede zaken. Het zag zijn abonneebestand daar beduidend sterker aantrekken dan voorzien. Dat was een belangrijke bijdrage aan de resultaten. Mede door de sterke groei bij dochter T-Mobile US verhoogde Deutsche Telekom zijn prognoses voor het hele jaar. Waar het eerst rekende op een bedrijfsresultaat van 22,2 miljard euro, mikt het nu op 22,3 miljard euro.