Bijna knap om te zien dat een aandeel/bedrijf in bullmarkt er zo lang over doet om weer een beetje op te krabbelen. Begrijp dat iedereen blij is dat het nu een beetje omhoog gaat ipv naar beneden. Maar eerlijk gezegd vind ik het allemaal maar net aan. Bijna de hele beurs doet het beter dan BAM. (ik bezit geen aandelen meer heb deze eerder met winst verkocht )