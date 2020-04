Van Lanschot Kempen stelt uitkering dividend uit

Gepubliceerd op | Views: 434 | Onderwerpen: dividend, uitkeringen

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen stelt de uitkering van het dividend over 2019 uit tot in ieder geval na 1 oktober in verband met de coronacrisis. De vermogensbeheerder doet dat vanwege de recente aanbeveling hiertoe van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB).

"We leven op dit moment in uitzonderlijke omstandigheden en wij horen en begrijpen de oproep vanuit verschillende partijen om terughoudend te zijn met het uitbetalen van dividend", laat de beursgenoteerde onderneming weten. Bij de aandeelhoudersvergadering op 28 mei zal het voorstel tot vaststellen van het dividend wel op de agenda worden geplaatst. Zodra de omstandigheden dit toelaten, keert de onderneming dan alsnog het dividend uit.

Van Lanschot Kempen maakte verder bekend de publicatie van zijn handelsbericht over het eerste kwartaal uit te stellen naar 7 mei, van 22 april. "De huidige ontwikkelingen omtrent het coronavirus leggen druk op de beschikbare capaciteit binnen onze organisatie. Veel van onze medewerkers werken momenteel vanuit huis, net als een groot deel van Nederland. Dit heeft geleid tot een vertraging van de benodigde werkzaamheden", aldus het bedrijf.