Aegon rondt verkoop activiteiten Ierland af

DEN HAAG (AFN) - Aegon heeft de verkoop van Aegon Ierland aan Athora Holding afgerond. De netto-opbrengst van de deal bedraagt ongeveer 195 miljoen euro. De verkoop leidt tot een boekverlies van zo'n 95 miljoen euro. Dat zal worden meegenomen in de cijfers van Aegon over de eerste helft van 2018.

De Ierse activiteiten van Aegon betroffen beleggingsverzekeringen met een garantie en offshore obligatieproducten, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Koper Athora Holding is het voormalige Ager Bermuda Holding. De deal werd in augustus vorig jaar aangekondigd. Toen was al duidelijk dat de transactie een immaterieel effect zou hebben op het toekomstige onderliggend resultaat voor belastingen. Door de verkoop verbetert de groepssolvabiliteitsratio van Aegon naar verwachting met 4 procentpunt.