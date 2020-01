Tesla-fabrieken draaien op volle toeren

Gepubliceerd op | Views: 1.123

PALO ALTO (AFN) - Tesla heeft in het afgelopen kwartaal een recordaantal auto's aan de man gebracht. De Amerikaanse automaker leverde zo'n 112.000 voertuigen. Daarmee komt het aantal geleverde Tesla's in 2019 uit op 367.500, een stijging van 50 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook haalde de producent van elektrische auto's zijn eigen jaardoelstelling.

Het merendeel van de geleverde Tesla's waren sedans van het Model 3, zo'n 92.550 stuks. Van de types Model S en Model X produceerde Tesla 19.450 auto's.

De focus in het nieuwe jaar blijft op het uitbreiden van productie, aldus het autoconcern. Daarbij doelt Tesla met name op zijn recentelijk geopende giga-fabriek in China, die naar verwachting 3000 auto's per week kan produceren. Tot dusver zijn daar al duizend Tesla's gemaakt, waarvan enkele ook zijn geleverd. De productie voor de lokale markt begint volgende week. China is de grootste markt in de wereld voor de elektrische auto's.

De vraag naar Tesla's viel extra hoog uit in het vierde kwartaal mede omdat belastingvoordelen in meerdere Amerikaanse staten aan het einde van het jaar afliepen. In Nederland werd de bijtelling voor elektrische leaseauto's dit jaar minder gunstig.