Liberum verhoogt advies Unilever

Gepubliceerd op | Views: 495 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Beleggingsadviseur Liberum verhoogt het advies voor Unilever van hold naar buy. Volgens Liberum kan de hernieuwde strategische focus van Unilever steun bieden aan toekomstige groei en margeontwikkeling, samen met rendementen voor beleggers.

De analisten van Liberum stellen dat Unilever na jaren van veel overnames nu meer is gericht op waardecreatie uit afgeronde deals, met desinvesteringen van onderdelen met zwakke groei. Daarnaast zou Unilever op koers liggen om de huidige mate van jaarlijkse kostenbesparingen vol te houden, wat ruimte biedt voor investeringen in merken. "Het beste moet nog komen bij Unilever", aldus Liberum. De ramingen voor de aangepaste winst in 2021 en 2022 liggen iets hoger dan de huidige consensus

Het aandeel Unilever sloot vrijdag op 53,80 euro.