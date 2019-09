Randstad betaalt speciaaldividend op 2 oktober

Gepubliceerd op | Views: 1.183 | Onderwerpen: detachering

DIEMEN (AFN) - Randstad betaalt het eerder aangekondigde speciaaldividend over 2018 van 1,11 euro per aandeel uit op 2 oktober. Dat maakte de uitzender maandag bekend.

Het speciaaldividend werd tijdens de aandeelhoudersvergadering eind maart goedgekeurd. Destijds werd ook gemeld dat de betaalbaarstelling in het vierde kwartaal plaats zou vinden en een concrete datum zou worden bepaald door het bestuur. Dat is nu dus 2 oktober geworden.

De ex dividenddatum is 27 september en de zogeheten record date is 30 september, aldus Randstad.