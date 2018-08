'Franse omzetontwikkeling Altice stelt teleur'

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: Frankrijk

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De omzetontwikkeling van kabel- en telecomconcern Altice Europe op de belangrijke Franse markt stelt teleur, aldus een analist van Bryan Garnier. Op de beurs in Amsterdam moest het aandeel fors terrein prijsgegeven.

De totale omzet van Altice France daalde in het afgelopen kwartaal met 6,6 procent tot 2,5 miljard euro op jaarbasis. Ook heeft het bedrijf te maken het hogere kosten in Frankrijk om klanten te winnen. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in netwerken en klantdienstverlening. Altice gaf aan dat voor de Franse activiteiten de operationele vrije kasstroom dit jaar aan de onderkant van de verwachte bandbreedte van 1,5 miljard tot 1,6 miljard euro uit zal komen.

Altice noteerde donderdag omstreeks 10.35 uur een min van 12,8 procent op 2,51 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste daler in de AEX-index.