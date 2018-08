'Groeiambitie Basic-Fit is haalbaar'

Gepubliceerd op | Views: 314

AMSTERDAM (AFN) - De groeiambities van fitnessketen Basic-Fit zijn haalbaar. Dat concludeert KBC Securities in een analistenrapport naar aanleiding van de halfjaarcijfers van het bedrijf. Volgens een analist van ING presteerde de onderneming zelfs beter dan verwacht.

Basic-Fit opende in de eerste zes maanden van dit jaar 44 nieuwe sportscholen. De onderneming wil in heel 2018 honderd fitnesscentra hebben geopend. Aangezien Basic-Fit in het eerste halfjaar naar verwachting presteerde, denkt KBC dat dit doel haalbaar is.

De nieuwe sportscholen hadden volgens de Belgische bank wel iets meer extra omzet kunnen genereren, als ze gelijkmatiger over het halfjaar waren geopend. Nu opende een groot deel daarvan in juni, terwijl sportscholen bij zomers weer minder klanten trekken. KBC wijst er verder op dat de ebitda-marge van bestaande clubs snel is gestegen. Afschrijvingen en overhead waren daarentegen iets hoger dan verwacht.

Beter dan verwacht

ING noemt de stijging van 23 procent van het aantal klanten iets beter dan verwacht. De bank hield er zelf een lagere schatting op na wegens de zomerhitte. Volgens het analistenrapport verbeterden de opbrengsten per lid bovendien iets tussen het eerste kwartaal en tweede kwartaal. Daarnaast noemt de bank de pijplijn voor driehonderd nieuwe sportscholen van Basic-Fit een goed voorteken voor versnelde expansie.

De bank handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 35,00 euro. ING blijft eveneens bij het buy-advies en geeft daarbij een koersdoel van 33,25 euro. Het aandeel Basic-Fit stond donderdag omstreeks 10.00 uur 3,6 procent hoger op 28,80 euro.