'Geen juridische bescherming Arcelor Italië'

ROME (AFN) - De Italiaanse regering is niet van plan staalconcern ArcelorMittal alsnog te beschermen tegen aanklachten wegens vervuiling rond de staalfabriek Ilva in Tarente. Dat laat een ingewijde weten aan persbureau Bloomberg. ArcelorMittal dreigde onlangs met het stilleggen van de Zuid-Italiaanse fabriek als het geen immuniteit tegen milieuzaken zou krijgen.

Ilva, de grootste staalfabriek van Europa, is al decennialang verwikkeld in schandalen wegens vervuiling van de omgeving. De milieuperikelen en aanverwante gezondheidsklachten bij omwonenden stortten het bedrijf in financiële problemen. ArcelorMittal kwam in 2017 als beste partij uit de bus kwam voor de redding van de fabriek.

Aanvankelijk beschermde een wet uit 2015 ArcelorMittal tegen vervolging wegens milieudelicten van Ilva uit het verleden. Na protesten van omwonenden, oordeelde een rechter begin dit jaar dat die garantie mogelijk tegen de Italiaanse grondwet indruist. De regering nam daarop een wet aan die per 6 september een einde maakt aan de immuniteit van ArcelorMittal, dat vervolgens liet weten de fabriek op die dag te willen sluiten.