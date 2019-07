NSI verkoopt winkelcentra

Gepubliceerd op | Views: 426

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI verkoopt wijkwinkelcentrum Vasco da Gama in Utrecht, winkelcomplex Hof ter Hage in Den Haag en Sterpassage, onderdeel van het Rijswijkse winkelcentrum In de Boogaard. De verschillende transacties hebben een totale waarde van 29,3 miljoen euro.

De verkoopprijs is volgens de onderneming in lijn met de boekwaarde van de locaties eind vorig jaar. Met wie NSI zaken heeft gedaan, is niet bekendgemaakt. De overdracht van de papieren in Utrecht werd aan het eind van het eerste halfjaar gedaan, de afronding van de deals in Den Haag en Rijswijk wordt voor de tweede helft van het jaar voorzien.

De verkoop past in de strategie van NSI om zich volledig te richten op de kantorenmarkt. In die sector werden in het tweede kwartaal wel vijf kantoren afgestoten, voor in totaal 19,9 miljoen euro.