Spelletjesmaker Zynga doet grootste overname ooit

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse maker van smartphone-spelletjes Zynga, bekend van onder meer FarmVille en CityVille, neemt voor 1,8 miljard dollar de Turkse branchegenoot Peak over, wat de grootste aankoop door het bedrijf ooit is. Dat meldde de topman van Zynga, Frank Gibeau.

Het in Istanbul gevestigde Peak is maker van de populaire puzzelspelletjes Toon Blast en Toy Blast. De aankoop wordt voor 900 miljoen dollar in contanten en 900 miljoen dollar in aandelen Zynga voldaan. Het is volgens Gibeau de bedoeling dat de overname later dit jaar wordt afgerond. De markt voor mobiele spelletjes is momenteel florerend omdat veel consumenten thuis zitten te gamen tijdens de coronacrisis. Op Wall Street is de beurskoers van Zynga dit jaar al met bijna 50 procent gestegen.

Het in San Francisco gebaseerde Zynga nam in 2018 nog een meerderheidsbelang in het Finse Small Giant Games voor 560 miljoen dollar.