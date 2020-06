'Oprichter Luxottica wil belang in Mediobanca verdubbelen'

Gepubliceerd op | Views: 595

MILAAN (AFN/BLOOMBERG) - De Italiaanse miljardair Leonardo Del Vecchio wil zijn belang in de Italiaanse zakenbank Mediobanca verdubbelen naar 20 procent. De oprichter van brillenbedrijf Luxottica zou daarvoor toestemmingen hebben gevraagd aan de Europese Centrale Bank (ECB), aldus ingewijden. Mediobanca is de grootste beursgenoteerde investeringsbank in Italië.

De 85-jarige Del Vecchio die een fortuin verdiende met zijn optiekbedrijf zou zijn vermogen willen spreiden. Daarbij zou hij meer fiducie hebben in de rendementen in de financiële sector dan in de opbrengsten in de brillenindustrie. Ook zou hij willen voorkomen dat Mediobanca door een buitenlandse partij overgenomen zal worden, aldus de bronnen.

Del Vecchio zou al maanden werken aan de stap. Volgens de regels heeft de ECB nu 90 dagen de tijd om op het verzoek te reageren. De aanvraag werd ingediend via de Italiaanse centrale bank.