Ook Triodos Bank betaalt geen dividend

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: dividend

ZEIST (AFN) - Triodos Bank heeft besloten dit jaar geen dividend uit te keren. Daarmee voldoet de bank, net als grootbanken als ING, ABN AMRO en Rabobank, aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Die oproep deden de centrale banken zodat banken het geld wat ze anders aan dividend hadden uitgekeerd nu aan leningen kunnen uitgeven voor bedrijven en consumenten die door de coronacrisis geld nodig hebben. Topman Peter Blom van Triodos geeft aan dat zijn bank wil helpen waar mogelijk. "De komende weken en maanden worden uitdagend voor onze klanten en dus ook voor de bank. Daarom denken we dat het passend is om onze winst over vorig jaar vast te houden om klanten te steunen."