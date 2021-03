Chiptekorten sijpelen door in cijfers autoverkopen Japan

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De chiptekorten waar automakers wereldwijd mee kampen, werken nu ook door in de verkoopcijfers. In Japan was voor het eerst in vier maanden tijd sprake van een daling van de verkopen van auto's, vrachtwagens en bussen. Volgens de Japan Automobile Dealers Association vielen de verkopen in februari op jaarbasis met 2,2 procent lager uit.

Door de chiptekorten zien automakers als Honda en Nissan zich genoodzaakt om productielijnen tijdelijk stil te leggen. Daarmee wordt de Japanse economie met een extra probleem opgezadeld nadat eerder coronarestricties, zoals krappere openingstijden voor bars en restaurants, ervoor zorgden dat consumenten in het land minder uitgaven deden. De verwachting is dat de economie van Japan dit kwartaal ook zal krimpen.

De autoverkopen in Japan werden vorige maand ook al geraakt door de aardbeving voor de kust van Fukushima. Die zorgde ervoor dat Toyota, de grootste automaker van het land, tijdelijk met verstoringen kampte bij een aantal van zijn fabrieken. De zeebeving voor de oostkust zorgde er onder meer voor dat miljoenen mensen zonder stroom kwamen te zitten.