Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, mede door de oplopende rentes, terwijl beleggers in afwachting zijn van het Beige Book van de Fed die voor vanavond staat geagendeerd en de belangrijke inflatiecijfers op vrijdag. De brede STOXX Europe 600 index sloot 1,1 procent lager op 513,45 punten. De Duitse DAX daalde ook 1,1 procent naar 18.473,29 punten. De Franse CAC 40 verloor 1,5 procent tot 7.935,03 punten. De Britse FTSE daalde 0,9 procent naar 8.183,07 punten. De Europese aandelenmarkten zagen woensdag hun verliezen gedurende de dag oplopen, wat leidde tot slechtste sessie in een maand. Dit terwijl beleggers zich concentreren op de rentevooruitzichten na een solide winstcijferseizoen waarbij vele indices hun records hebben aangescherpt. In de markt neemt evenwel de vrees toe dat de Fed langer wacht met een renteverlaging. Aanstaande vrijdag komt de PCE-kerninflatie over april naar buiten, een cijfer dat de Fed als leidraad beschouwt bij het bepalen van het rentebeleid. Hargreaves Lansdown zei dat dit cijfer wordt beschouwd als een cruciaal onderdeel voor het rentebeleid van de Fed. "Er wordt niet verwacht dat de cijfers veel zijn veranderd, en de zorg is dat de hardnekkige prijzen beleidsmakers uiterst voorzichtig zullen houden. Als de publicatie echter een verlichting van de druk laat zien, zal dit waarschijnlijk de situatie kalmeren", aldus Hargreaves Lansdown. Voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed zei dat hij niet uitsluit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt. Op het macro-economische front in Europa werd bekend dat de Duitse inflatie steeg, maar minder sterk dan verwacht. Op jaarbasis bedroeg de inflatie 2,4 procent tegen 2,2 procent een maand ervoor. De verwachting van economen was echter 2,5 procent. De kerninflatie bleef op 3,0 procent staan. De olieprijzen daalden wat na de recente stijgingen. Beleggers verwachten dat tijdens de OPEC+ vergadering van aanstaande zondag de productieverlagingen worden gehandhaafd. Een vat Brent olie daalde met 0,7 procent naar 83,61 dollar. De rentes liepen flink op. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 9 basispunten naar 4,74 procent en de Duitse variant eindigde 10 basispunten hoger op 2,69 procent. De euro/dollar noteerde lager op 1,0808. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0847 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0862 op de borden. Stijgers en dalers In Frankfurt wist Adidas zich aan de koersdruk te ontworstelen en schreef 2,2 procent bij. Aan de onderkant was de groep aanzienlijk groter en verloren onder meer Infineon, Bayer, Sartorius en Siemens Energy tussen 3,0 en 4,0 procent. In Parijs wist Renault zich te onderscheiden met een koerswinst van 3,2 procent, maar daalde Credit Agricole met 7,4 procent. Dit aandeel ging evenwel ex-dividend. Gecorrigeerd hiervoor daalde het aandeel ongeveer 1,0 procent. In Brussel was het zwaargewicht Argenx, dat opviel met een winst van bijna 4 procent, na slechte studieresultaten van een concurrent. Elia daarentegen verloor bijna 4 procent na berichten dat het bedrijf zich voorbereidde op kapitaalverhogingen. In Amsterdam was ArcelorMittal de gebeten hond en verloor 3,2 procent. Verder bleek dat Anglo American het overnamevoorstel van BHP Billiton opnieuw heeft afgewezen na een extra week overleg. Anglo American ziet geen basis voor verdere gesprekken of verlenging van de deadline. Het aandeel Anglo American daalde 3,9 procent in London en BHP steeg 0,1 procent. International Distribution Services, eigenaar van het Britse Royal Mail, steeg met 4,2 procent na het aanvaarden van een overnamebod van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky. Tussenstanden Wall Street Tijdens het Europese slot noteerde Wall Street in het rood en daalde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent. info@abmfn.nl

