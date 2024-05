Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na oplopende inflatiezorgen in de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een verlies van 0,5 procent op 519,70 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 18.618,33 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 8.083,31 punten. De Britse FTSE daalde 0,4 procent naar 8.305,62 punten.

Na de verliezen op Wall Street kleurden de Europese beurzen rood nu de inflatiezorgen in de VS nog niet weg zijn na PMI-data die donderdag een stijging van de economische activiteiten van de VS aangaven. Dit tempert de verwachting dat de Fed snel op de rente rem trapt.

Olie noteerde vrijdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 76,26 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 80,72 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0829. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0809 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1, op de borden.

Bedrijfsnieuws

Hargreaves Lansdown kan een nieuw bod tegemoet zien, nadat het een eerder, tweede bod van 9,85 pond van CVC afwees, aldus zakenbank Jefferies. De suggestie uit de hoek van investeerders is dat 14,00 pond de volgende bieding zou zijn. De koers daalde 5,3 procent.

Société Générale heeft nog werk te doen, aldus JPMorgan die daarbij denkt aan margeverbetering bij de Franse retailtak en kostenbeheersing. Volgens de Amerikanen is de SG wel op de goede weg. De koers daalde 1,2 procent.

Banco Santander zal de koers van het aandeel met de goede track record van onderdeel CIB niet omhoog krijgen, denkt RBC Capital Markets in een rapport. Het onderdeel is relatief jong, maakt iets meer dan 20 procent deel uit van de groepsactiviteiten en zit in de groei, maar als het om waardering van retailbanken gaat wordt gekeken naar de geografische spreiding en niet naar producten, aldus RBC. De koers daalde 1,1 procent.

Monte dei Paschi heeft een nieuw plan en dat kan volgens Citi Research de koers een impuls geven en de overnamefantasie prikkelen. Banca MPS is volgens Citi in dat opzicht een geschikte prooi in de consolidatiedynamiek in de Italiaanse bankensector. In de Italiaanse media wordt gesuggereerd dat de overheid overweegt nog eens 16 procent in Monte dei Paschi van de hand te doen, nadat het eerder al plukken van 12,5 en 25 procent in de bank verkocht. Van het oorspronkelijke belang is nu nog 26,7 procent over. De koers daalde 1,3 procent.

ING heeft het koersdoel voor IMCD verhoogd van 154,40 naar 173,30 euro met handhaving van het koopadvies. IMCD steeg 0,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 index daalde donderdag 0,7 procent naar 5.267,84 punten. De Dow Jones-index daalde 1,5 procent naar 39.065,26 punten. Techbeurs Nasdaq moest een verlies van 0,4 procent toestaan op een slotnotering van 16.736,03 punten.