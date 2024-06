Shell uitblinker op lichtgroen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger gesloten, waarbij eerdere verliezen, in reactie op de sterke winsten voor rechtse eurosceptische partijen bij de Europese verkiezingen, tegen het einde van de handelssessie verdampten. De AEX index steeg 0,1 procent tot 924,70 punten, terwijl de AMX een winst van 0,1 procent liet optekenen. De verkiezingsuitslag noopte de Franse president Emmanuel Macron ertoe vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven in Frankrijk. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild noemde de zet van Macron "een grote gok". De risico's voor de Europese politiek zijn volgens Vranken "duidelijk toegenomen". Daarnaast kijkt de markt inmiddels al uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag. Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen verwacht niet dat de Fed de ECB zal volgens in het verlagen van de rente, zeker niet na het sterke Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag. "Alle aandacht gaat dan ook naar de ‘dot plot’. Uitgangspunt is dat de meeste centrale bankiers één of twee renteverlagingen verwachten. Hierdoor kan de inflatie geleidelijk verder afnemen, wat een einde maakt aan de tegenvallende cijfers van eerder dit jaar", zei Aben. De nieuwe inflatiecijfers zouden een afkoeling moeten laten zien, bijvoorbeeld door de langverwachte daling van de woonkosten. "Dit vergroot de kans op twee renteverlagingen in plaats van één", voegde de econoom van Van Lanschot toe. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag 3,4 basispunten hoger op 4,464 procent, terwijl de tweejaarsrente 0,8 basispunt steeg tot 4,878 procent. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek maandag dat de Nederlandse industrie in april op jaarbasis 3,5 procent minder heeft geproduceerd. Op maandbasis steeg de productie wel met 0,4 procent. Olie noteerde maandag 2,0 procent hoger op 77,08 dollar per vat. De euro kreeg maandag een tik, na de verkiezingen van dit weekend. De euro/dollar noteerde op 1,0743. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0795 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0800 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Shell met een winst van 1,1 procent, gevolgd door Besi en ASMI met winsten van respectievelijk 0,9 procent en 0,6 procent. ASML sloot 0,5 procent hoger. Deutsche Bank haalde Besi van zijn verkooplijst en verhoogde het advies naar Houden. Het koersdoel werd bijgesteld van 115,00 naar 140,00 euro. De financials stonden maandag onder druk. ING verloor 1,0 procent en ABN AMRO daalde 0,9 procent, ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. ASR Nederland noteerde 0,6 procent lager, NN verloor 0,5 procent, terwijl Aegon 0,6 procent lager eindigde. IMCD neemt de Italiaanse distributeur in de farmaceutische industrie Selechimica over. De financiële details werden niet vermeld. IMCD noteerde 0,5 procent hoger. DSM-Firmenich was met een verlies van 1,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen. In de AMX ging Just Eat Takeaway aan kop met een winst van 3,7 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group schreef dit toe aan een koopadvies van Panmure Gordon & Co. Die hanteert een koersdoel voor de maaltijdbezorger van 17,08 euro, aldus de handelaar. Alfen daalde 3,4 procent en JDE Peet's leverde 3,3 procent in. In de AScX steeg PostNL 8,6 procent. ING verhoogde het advies voor het aandeel PostNL van Houden naar Kopen en het koersdoel van 1,30 naar 1,65 euro. Het volatiele Vivoryon bungelde onderaan met een verlies van 2,1 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 5.349,83 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

