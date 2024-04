Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager met tal van kwartaalcijfers en een cijfer over de Amerikaanse groei in het verschiet. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,2 procent op 502,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,5 procent naar 17.980,95 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 8.047,41 punten. De Britse FTSE steeg 0,6 procent naar 8.084,22 punten. Swissquote Bank stelde donderdag in een commentaar dat een sterk Amerikaans groeicijfer enerzijds een steun betekent voor de groeiverwachtingen voor bedrijven, maar anderzijds de hoop op een renteverlaging door de Fed doet afnemen. Een tegenvallend groeicijfer is juist slecht voor de vooruitzichten van bedrijven, maar dan wel weer gunstig voor een renteverlaging. Olie werd donderdag iets goedkoper. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 82,27 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 87,98 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0721 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0703 op de borden. Bedrijfsnieuws Anglo American heeft een bod ontvangen van rivaal BHP Group. Anglo American heeft een marktkapitalisatie van 35 miljard dollar. Het bestuur gaf aan het ontvangen bod te bestuderen. Het aandeel Anglo American noteerde 12,5 procent hoger en BHP Group daalde 2,6 procent. BNP Paribas publiceerde beter dan verwachte cijfers met daarin lager dan verwachte voorziening. Het aandeel noteerde 0,3 procent hoger. BE Semiconductor Industries heeft in het eerste kwartaal van 2024 de eigen outlook gehaald, zoals verwacht, maar presenteerde wel een teleurstellende orderinstroom. De koers noteerde een winst van 0,8 procent. WPP maakte een daling in de autonome omzet bekend, maar volgens Citi Reseach kon dat worden toegeschreven aan bekende aspecten als een grotere blootstelling van techklanten en China. De koers van het Britse pr- en advertentiebedrijf noteerde 1,2 procent lager. BASF boekte in het eerste kwartaal een EBITDA die in alle segmenten opliep. Daar stonden dan weer voorzieningen tegenover. De vaste kosten zijn gedaald. De kwestie in en rondom de Rode Zee zorgde voor minder import een daarmee voor voorraadvorming. De koers noteerde donderdag 0,2 procent hoger. STMicroelectronics gaf donderdag voor 2024 een omzetwaarschuwing af die grimmiger was dat waar de markt rekening mee hield. De omzetverwachting ging van 15,9 tot 16,9 miljard euro naar 14 tot 15 miljard euro. Het bedrijf kampt met een dalende vraag naar chips uit de automotivesector. STMicroelectronics noteerde 2,7 procent hoger. De omzet van Unilever is in het eerste kwartaal van 2024 onderliggend minder hard gegroeid ten opzichte van de drie maanden ervoor, maar wel harder dan analisten hadden voorzien. Unilever rekent voor de komende jaren nog steeds op een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent. Daarnaast zal Unilever "een bescheiden" verbetering van de onderliggende operationele marge leveren. Het aandeel noteerde donderdag 5,6 procent hoger. Adyen heeft in het eerste kwartaal fors hogere volumes en omzetten gerealiseerd, maar waar de volumes meevielen, viel de omzet toch wat tegen. De koers daalde 12,0 procent. Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt, door kostenbeheersing en aantrekkende inkomsten uit investment banking. Deutsche Bank noteerde 0,9 procent lager. RELX is dit jaar goed gestart, met een aanhoudende verschuiving naar analyse en tools die besluitvorming van klanten ondersteunen. RELX herhaalde donderdag de outlook. Het aandeel noteerde een min van 0,3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een flink lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 5.071,67 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 38.460,92 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 15.712,75 punten. info@abmfn.nl

