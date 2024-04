Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten, na eerder nog hoger genoteerd te hebben.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 505,61 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,3 procent op 18.088,70 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 8.091,86 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 8.040,38 punten.

Naast de kwartaalcijcfers richtten beleggers zich op de Amerikaanse economische groeicijfers van donderdag en de PCE-inflatiecijfers van vrijdag, zei IG. Die zouden meer duidelijkheid kunnen geven over de plannen van de Federal Reserve om de rente te verlagen.

Ondertussen haalde de markt steun uit betere economische cijfers uit de eurozone en prima bedrijfsresultaten, wat leidt tot opwaartse bijstellingen van de winstgroeiverwachtingen voor Europese aandelen, zei ING.

Stijgende obligatierentes zetten echter tegen het einde van de handelsdag de markt onder druk, waardoor de opgebouwde winsten weer moesten worden prijsgegeven. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg 5 basispunten tot 4,656 procent en de Duitse bund steeg 8 basispunten tot 2,588 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het ondernemersklimaat in Duitsland in april iets sterker is gestegen dan verwacht. De samengestelde index voor het Duitse ondernemersklimaat voor de industrie en de handel steeg van 87,9 naar 89,4 deze maand. Analisten gingen uit van 88,8.

Olie noteerde woensdag 0,8 procent lager op 82,72 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0686. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0701 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0699 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Onder de hoofdaandelen in Amsterdam won ASMI 11 procent, nadat het bedrijf dinsdag nabeurs met kwartaalcijfers kwam die een heel sterke marge lieten zien. Degroof Petercam sprak van beter dan voorziene resultaten en verhoogde het koersdoel. Sectorgenoten Besi en ASML stegen met 4,1 en 0,1 procent.

Melexis boekte resultaten in het eerste kwartaal die niet afweken van de verwachtingen, zo stelde Kepler Cheuvreux in een rapport. Positief was de boodschap dat de voorraadcorrecties achter de rug zijn. De koers eindigde 17,3 procent hoger.

Roche publiceerde cijfers die over de brede linie overeenkwamen met de verwachtingen. De omzet bij oogmedicatie Vabysmo lag hoger dan verwacht, maar de verkopen uit COVID-19-producten daalde, waarmee er zich per saldo een evenwicht aftekende. De Zwitsers herhaalden de outlook. Roche sloot toch 3,3 procent lager.

Kering verwacht in de eerste helft van dit jaar een scherp lager operationeel resultaat te realiseren, nadat de omzet over het eerste kwartaal daalde en de vraag in China zwak bleef. Het aandeel noteerde circa 7,0 procent lager.

Heineken heeft in het eerste kwartaal van 2024 de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Heineken noteerde 2,0 procent hoger.

Jefferies heeft het advies voor Randstad verhoogd van Underperform naar Houden met handhaving van het koersdoel op 42,00 euro. Het aandeel werd 3,3 procent duurder.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 5.061,53 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.