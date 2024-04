Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten, vanwege de verminderde spanningen tussen Iran en Israël.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 502,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 17.860,80 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,2 procent op 8.040,36 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,6 procent hoger op 8.023,87 punten.

"Afgelopen week stonden de wereldwijde beurzen onder behoorlijke verkoopdruk. Vrijdag daalden de markten nadat Israël een aanval had gelanceerd op Iran, waardoor aandelen daalden en veilige havens als goud juist stegen. Nu deze situatie niet verder lijkt te escaleren keert de rust terug en veren aandelen op", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker LYNX.

Ondertussen spreken steeds meer functionarissen van de Europese Centrale Bank hun steun uit voor een renteverlaging in juni. "Er blijven echter zorgen bestaan over mogelijke vertragingen van de Amerikaanse renteverlagingen", zei IG.

De focus ligt deze week op kwartaalcijfers, met name Amerikaanse bedrijfscijfers, een bijeenkomst van de Bank of Japan en de Amerikaanse PCE-inflatiecijfers van vrijdag.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april is verbeterd. De index die het vertrouwen weergeeft, verbeterde van -14,9 in maart naar -14,7 halverwege deze maand.

De olieprijs noteerde maandag 0,5 procent lager op 81,76 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0643. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0646 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0654 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt steeg Bayer bijna 4,0 pocent, Qiagen won circa 2,5 procent en Henkel noteerde circa 2,5 procent hoger. Zalando verloor 2,8 procent. RWE daalde circa 1,0 procent, terwijl Daimler Truck circa 0,8 procent verloor.

In Parijs noteerde Edenred 2,7 procent hoger, Teleperformance steeg 3,3 procent en Carrefour won circa 2,2 procent. Schneider Electric daalde 1,8 procent.

In Londen zaten retailers Marks & Spencer, Ocado en J Sainsbury in de lift, met stijgingen van 3,2 tot 4,4 procent. The Telegraph berichtte maandag dat aandeelhouders van online supermarkt Ocado aansturen op een notering in New York in plaats van in Londen, om zo mogelijk een hogere waardering te krijgen.

Na het slot op Wall Street opent het Duitse softwarebedrijf SAP de boeken. Het aandeel sloot 0,2 procent hoger in aanloop naar de resultaten.

ING verhoogde maandag de koersdoelen voor ASML en Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger steeg 1,4 procent in Amsterdam, terwijl chipper ASML 1,0 procent lager sloot. Maandag werd ook bekend dat ASML in Eindhoven gaat uitbreiden, waardoor een verhuizing naar het buitenland van de baan lijkt.

Prosus was uitblinker op het Damrak, met een stijging van het aandeel met 4,6 procent. Prosus kon meeliften op een stevige koerswinst van 5,5 procent voor Tencent, waar het een groot belang in heeft.

De Europese Commissie is een tweede onderzoek gestart naar TikTok, de populaire social media-app van het Chinese ByteDance, na de lancering van TikTok Lite in Frankrijk en Spanje. In het nieuwe onderzoek bekijkt de Commissie of TikTok de Digital Services Act heeft overtreden met de lancering van TikTok Lite.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.976,13 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.