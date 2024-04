Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur in het groen. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 501,27 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 17,817,77 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,2 procent bij een stand van 8.037,15 punten. De Britse FTSE ging zelfs 1,4 procent hoger op 8.007,36 punten, dankzij een stijging van retailaandelen.

"Beleggers keren terug naar risicovollere activa zoals aandelen en verkopen veilige havens", zagen experts van IG.

Ondertussen zijn bestuurders van de Europese Centrale Bank "steeds meer voorstander van een renteverlaging in juni". Er blijft echter bezorgdheid bestaan over mogelijke vertragingen met renteverlagingen in de VS, aldus IG.

Op macro-economisch vlak was het maandagochtend vrij rustig in de eurozone. Vanmiddag staat nog het voorlopige consumentenvertrouwen in de muntunie voor de maand april op de agenda.

Later in de week volgen nog inkoopdata uit de eurozone, maar ook groeicijfers en inflatiedata uit de VS, die de Europese beurzen in beweging kunnen zetten. Ook gaat het internationale cijferseizoen verder, met een aantal grote technamen, waaronder Tesla, Microsoft, Alphabet en Intel.

De euro/dollar handelde maandag stabiel rond 1,0654. De olieprijzen daalden verder. Afgelopen week werden WTI en Brent circa 3 procent goedkoper, nadat de spanningen tussen Iran en Israël weer wat afnamen. De obligatierentes stegen licht.

Bedrijfsnieuws

De Duitse beurs werd aangevoerd door Bayer, dat 3,6 procent won. Verder zaten farmabedrijven Fresenius en Qiagen in Frankfurt in de lift, net als Vonovia. Aandelen van autofabrikanten als Mercedes-Benz, Volkswagen, Daimler Truck en Porsche AG stonden maandag juist onder druk, net als nutsbedrijven E.ON en RWE. Die laatste was hekkensluiter, met een koersdaling van 2,2 procent.

In Parijs deed de financiële dienstverlener Edenred goede zaken, met een koerswinst van 4,5 procent, terwijl uitbater van callcenters Teleperformance 2,5 procent won. Ook op de Franse beurs zat vastgoed in de lift: Unibail-Rodamco-Westfield steeg 1,7 procent. Verder belandde nutsbedrijf Engie onderaan in de CAC 40, maar was het verlies bescheiden, met 0,6 procent. Ook Renault daalde licht.

In Londen zaten retailers Marks & Spencer, Ocado en J Sainsbury in de lift, met stijgingen van 3,5 tot 4 procent. The Telegraph berichtte maandag dat aandeelhouders van online supermarkt Ocado aansturen op een notering in New York in plaats van in Londen, om zo mogelijk een hogere waardering te krijgen.

Na het slot op Wall Street opent het Duitse softwarebedrijf SAP de boeken. Het aandeel steeg in aanloop naar die resultaten 0,5 procent.

ING verhoogde maandag de koersdoelen voor ASML en Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger steeg 1,6 procent in Amsterdam, terwijl chipper ASML licht daalde. Prosus was uitblinker op het Damrak, met een stijging van het aandeel met 5 procent. Prosus kon meeliften op een stevige koerswinst van 5,5 procent voor Tencent, waar het een groot belang in heeft.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,5 procent in de plus.

Wall Street sloot vrijdag overwegend lager. De S&P 500 daalde 0,9 procent op 4.967,23 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent in het rood op 15.282,01 punten. De Dow Jones index steeg wel, met 0,6 procent op 37.986,40 punten.