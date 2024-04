Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, ondanks de uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die aangaf nog weinig vooruitgang te zien op het gebied van inflatie en daarom terughoudend te zijn met het verlagen van de rente.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 498,52 punten, de Duitse DAX sloot fractioneel hoger op 17.770,02 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 7.981,51 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 7.847,99 punten. Uitzondering was de AEX index, die 1,1 procent verloor, nadat zwaargewicht ASML met tegenvallende cijfers kwam.

Powell zei dinsdagavond dat het vermoedelijk langer dan verwacht zal duren voordat de inflatie richting het beoogde doel van 2 procent gaat, zo merkten analisten van SEB op.

Als gevolg zag SEB de verwachtingen met betrekking tot het verlagen van de rente wat teruglopen. De markt houdt nog wel steeds rekening met een of twee verlagingen dit jaar. Beleggers lijken het vooral eens over een eerste verlaging in september, aldus SEB.

Inmiddels kijkt de markt uit naar het Beige Book van de Fed vanavond. "Dat rapport zal een nieuw stukje vormen van de rentepuzzel", zo verwachten de analisten van SEB.

Vanochtend werd bekend dat de inflatie in de eurozone in maart is gedaald, zoals voorlopige cijfers al hadden laten zien.De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent op jaarbasis, conform de voorlopige cijfers. De inflatie was nog 2,6 procent in februari.

De kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, bedroeg in maart 2,9 procent op jaarbasis, tegen 3,1 procent een maand eerder. In de kerninflatie worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen.

Olie werd woensdag opnieuw goedkoper. De markt lijkt minder bevreesd voor een escalatie tussen Israël en Iran. In dat scenario zou de aanvoer van olie verstoord worden. Ook bleken de olievoorraden in de VS te zijn gestegen.

Een vat Brent olie daalde met 3 procent procent naar 87,33 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,065. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0628 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0629 op de borden.

Stijgers en dalers

In Frankfurt ging Adidas aan kop en kon 8,7 procent bijschrijven, nadat het bedrijf goede cijfers publiceerde en de outlook voor 2024 verhoogde.

De grootste daler was Continental met een verlies van 5,5 procent, na tegenvallende cijfers. Dit was vooral het gevolg van lagere volumes en de lopende heronderhandelingen over de contractprijzen.

In Parijs was het zwaargewicht LVMH dat de kar trok met een plus van 2,9 procent. Het bedrijf maakte licht gedaalde resultaten over het eerste kwartaal bekend, maar stelde wel dat de vraag op peil blijft. In China profiteerde het luxemerk van de weggevallen coronarestricties en een herstel van het internationaal reisverkeer.

Teleperformance beleefde een slechte dag en verloor 2,7 procent.

In Amsterdam daalde ASML met 6,7 procent. ASML heeft in het eerste kwartaal de eigen outlook gehaald, maar zag de orderinstroom flink terugzakken, na het recordniveau in de laatste maanden van 2023.

Rio Tinto bracht over het vierde kwartaal licht beter dan verwachte cijfers naar buiten, met daarin een zekere verzwakking in de koper- en ijzerertsvolumes. Vooral de koperdivisie schoot tekort, oordeelden analisten. De outlook bleef intact. De koers noteerde 2,6 procent hoger.

Antofagasta meldde over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar een daling van de productie, maar de opgelopen koperprijzen waren een steun in de rug. Het mijnbouwbedrijf handhaafde de outlook voor het lopende boekjaar, hoewel er wel sprake is van oplopende kosten. De koers sloot 2,3 procent hoger.

Just Eat Takeaway heeft woensdag de outlook voor heel 2024 gehandhaafd, nadat de orders en de brutotransactiewaarde terugliepen in het eerste kwartaal. RBC Capital Markets vond de kwartaalresultaten niettemin bemoedigend, maar de groei voor de middellange termijn is onzeker gezien de lagere investeringen en de terugval in klanten. Het aandeel noteerde 4,5 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Bij het slot van de Europese beurzen noteerden de Amerikaanse indices lager en stond de S&P 500 0,5 procent in het rood.