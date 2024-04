Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten, ondanks verhoogde spanningen in het Midden-Oosten na een Iraanse vergeldingsaanval op Israël zaterdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 505,93 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 18.026,58 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 8.045,11 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.965,53 punten.

Beleggers hopen dat de aanval van Iran eenmalig is, waarbij het basisscenario overheerst dat er geen verdere escalatie zal plaatsvinden, hoewel dit op elk moment kan veranderen, zei CMC Markets.

"Deze week zullen beleggers tevens Amerikaanse macro-data en commentaren van functionarissen van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten houden voor aanwijzingen over de vooruitzichten voor het monetair beleid, zei IG.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industrie in de eurozone in februari op maandbasis 0,8 procent meer heeft geproduceerd. Op jaarbasis daalde de industriële productie met 6,4 procent.

De olieprijs noteerde maandag 0,8 procent lager op net geen 85 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0637. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0635 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0642 op de borden. De obligatierentes stegen.

Bedrijfsnieuws

De komende dagen zullen Lufthansa en zijn dochterondernemingen niet vliegen op delen van het Midden-Oosten. Langeafstandsvluchten die door het gebied gaan, worden omgeleid. Air France hervat wel een deel van de vluchten naar het gebied.

Tijdens de middaghandel kwam Lufthansa met een winstwaarschuwing vanwege de impact van recente stakingen. Daarop verloor het aandeel circa 4,7 procent. Air France-KLM daalde ongeveer 2,3 procent.

Aandelen van Europese defensiebedrijven zaten maandag in de lift door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Het Franse Thales steeg 0,7 procent in Parijs, het Italiaanse Leonardo won 2,3 procent in Milaan en het Duitse Rheinmetall steeg circa 1,5 procent in Frankfurt. Deze aandelen zijn al langer in trek, ook door de oorlog in Oekraïne. "Sinds afgelopen vrijdag is geopolitiek weer de grootste zorg voor de markten", schreven analisten van Deutsche Bank.

De aandelen van grote oliereuzen leverden maandag juist in. "Deze daling zou een teken kunnen zijn dat de markt gelooft dat er al genoeg slecht nieuws is ingeprijsd", schreven analisten van XTB. Shell daalde 1,5 procent, BP 2,2 procent en TotalEnergies 1,2 procent.

Verder zaten Europese halfgeleideraandelen maandag in de lift, net als autofabrikanten en retailers. Adidas ging aan kop in Frankfurt met een plus van circa 4,0 procent na een positief rapport van Morgan Stanley. Sectorgenoot Zalando won 1,3 procent.

Ageas was maandag de uitblinker in Brussel met een koerswinst van circa 3,2 procent. Dit weekend bleek dat de Chinese aandeelhouder Fosun zijn belang verkoopt aan BNP Paribas, wat volgens analisten van ING goed nieuws is voor het aandeel Ageas.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 5.127,23 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.