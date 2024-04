Europese beurzen terughoudend het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd, waarbij winsten verdampten na opnieuw tegenvallende inflatiedata uit de VS. De Stoxx Europe 600 index steeg uiteindelijk 0,1 procent tot 505,25 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,1 procent op 17.930,32 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,2 procent lager bij een stand van 8.010,83 punten. De Britse FTSE eindigde 0,9 procent hoger op 7.995,58 punten.

De Europese beurzen leken vrijdag lang op weg naar herstel, na een positieve sessie op Wall Street donderdag, waar vooral tech uitblonk en de Nasdaq een nieuw record bereikte, onder meer dankzij flinke winsten voor Apple, Amazon en Nvidia.

"Daarmee lijkt AI een allesbepalende factor te blijven voor deze bullmarkt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op weekbasis leverden de Stoxx Europe 600 en DAX wel in. Het sentiment werd gedomineerd door enerzijds tegenvallende inflatiedata uit de Verenigde Staten en anderzijds een verruimingsgezinde Europese Centrale Bank, die de deur officieel openzette naar een eerste renteverlaging in juni.

Vrijdag bleek opnieuw dat inflatiecijfers uit de VS toch ook zwaar wegen voor Europese beleggers. Uit actuele cijfers van de Universiteit van Michigan werd duidelijk dat de inflatieverwachtingen voor de komende 12 maanden en 5 jaar zijn opgelopen tussen eind maart en half april. Ondertussen daalde het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

"Beleggers zullen nauwlettend kijken naar verdere indicaties van zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank voor richting over het toekomstige monetaire beleid, wat essentieel zal zijn voor de richting van de aandelenmarkten", meent Blekemolen.

Vrijdag kwamen ook de eerste Amerikaanse banken met hun resultaten, die de verwachtingen wisten te verslaan maar beleggers niet echt overtuigden. Het Europese cijferseizoen komt vanaf volgende week langzaam op gang.

Wat het sentiment vrijdag wel hielp, waren de dalende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 8 basispunten, tot 4,51 procent en de rente op de Duitse tienjarige Bund daalde 12 basispunten, tot 2,345 procent. Marktkenners wezen erop dat beleggers de veilige havens opzochten vanwege de dreigende escalatie in het Midden-Oosten. Daardoor waren obligaties in trek en daalden de rentes. Ook de olieprijzen stegen flink.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0644 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent lager. Het muntpaar stond na het rentebesluit van de ECB al onder druk, hoewel de centrale bank zelf geen mandaat heeft om de euro in het zadel te houden als ze eerder de rente verlagen dan de Fed.

De Griekse bestuurder bij de ECB, Yannis Stournaras, zei vrijdag tegen persbureau Bloomberg dat het "nu het moment is om als ECB af te wijken van de Fed. De bestuurder herhaalde zijn verwachting dat de ECB dit jaar de rente vier keer verlaagt", citeerde marktanalist Stefan Koopman van Rabobank de uitspraken van Stournaras.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de export in China in maart harder dan verwacht is gedaald, wanneer uitgedrukt in dollars. De import daalde onverwacht.

De Britse handelsbalans toonde in februari een stijging van de export en een lichte daling van de import, terwijl de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk veel harder steeg dan verwacht, met 1,1 procent.

Inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland bevestigden voor de maand maart een verdere afkoeling van de inflatie.

Bedrijfsnieuws

Energiebedrijven zaten vrijdag in Frankfurt in de lift. E.ON steeg 1,3 procent en RWE 3,7 procent. Aandelen van Duitse autofabrikanten stonden wel onder druk, net als Infineon, die in de DAX 2,2 procent verloor. Infineon zou bij de kwartaalcijfers nog wel eens met outlookwaarschuwing kunnen komen, waarschuwde Citi. STMicroelectronics daalde in Parijs 1,0 procent.

Sectorgenoten ASMI en ASML deden het aanvankelijk beter in Amsterdam. Citi verhoogde de koersdoelen voor beide aandelen. Daar kwam voor ASML nog een koersdoelverhoging van UBS bovenop. Bij de slotbel leverde ASML licht in en steeg ASMI 0,3 procent.

In Parijs deed Société Générale goede zaken, met een koerswinst van 2,1 procent en steeg TotalEnergies ook bijna 2,1 procent. Elders sloten oliereuzen als Shell en BP ook met een flinke winst. Net als in Duitsland, leverden ook in Parijs de autofabrikanten in. Stellantis belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van 3,2 procent. Verder beleefden aandelen van luxemerken als LVMH, Hermes en Kering een slechte dag, mogelijk door de tegenvallende Chinese handelscijfers.

Barclays is gestart met het volgen van Randstad met een Onderwogen advies en een koersdoel van 50,00 euro, zo bleek vrijdag uit een sectorrapport van de Britse zakenbank. Het aandeel verloor 0,8 procent in Amsterdam. In tegenstelling tot Randstad kregen Adecco en Hays wel een koopaanbeveling. Adecco steeg 0,6 procent in Zürich en Hays daalde 0,5 procent in Londen.

Just Eat Takeaway was een opvallende stijger in de Stoxx Europe 600. Analisten van UBS wezen op een voorstel van drie gemeenteraadsleden in New York, die een nieuw maximum willen stellen aan het bedrag dat platforms morgen rekenen voor het bezorgen van maaltijden van aangesloten restaurants. Als dit voorstel het haalt, dan is dit goed voor de winstgevendheid van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot tot een procent lager.