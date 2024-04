Micron verwacht geen lange termijn impact door aardbeving Taiwan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Micron Technology stegen donderdag met 2,3 procent, nadat de Amerikaanse chipfabrikant zei te verwachten dat de recente aardbeving in Taiwan zal leiden tot een impact van maximaal 5 procent op de levering van DRAM-chips in een kalenderkwartaal. Micron maakt ongeveer 60 procent van zijn geheugenchips in Taiwan. DRAM-chips worden gebruikt in pc's, laptops, smartphones, tablets en andere computerapparatuur. Het bedrijf zei donderdag dat de aardbeving met een kracht van 7,4 op 3 april, de grootste die Taiwan in 25 jaar trof, geen permanente schade heeft veroorzaakt aan faciliteiten, infrastructuur of gereedschappen. "Momenteel is Micron nog niet op volle capaciteit voor de productie van DRAM's na de aardbeving, maar zijn fabrieken herstellen zich goed, geholpen door de toegewijde inspanningen van zijn operationele team in Taiwan," zei het bedrijf donderdag. "Micron gelooft dat eerdere investeringen om zijn infrastructuur robuuster en veerkrachtiger te maken, gunstig zijn geweest voor dit herstel." Micron verwacht ook geen gevolgen op lange termijn voor zijn DRAM-leveringscapaciteit als gevolg van de beving, aldus de chipfabrikant. Bron: ABM Financial News

