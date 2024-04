Fed-notulen: Fed wil tempo van afbouw balans halveren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De meeste leden van de Federal Reserve steunen een voorzichtige afbouw van de balans. Dit bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed die woensdag werden vrijgegeven. De centrale bankiers waren er over het algemeen voorstander van om het tempo van de afbouw van de balans van 7,5 biljoen dollar te halveren, zo bleek uit de notulen. Dat zou betekenen dat de afvloeiing van aflopende staatsobligaties moet worden ingekort tot 30 miljard dollar per maand, in vergelijking met het huidige tempo van 60 miljard dollar per maand. De limiet van 35 miljard dollar voor de afvloeiing van door hypotheek gedekte waardepapieren zou worden gehandhaafd. Dat komt overeen met het voornemen van de Fed om op de lange termijn voornamelijk treasuries aan te houden. In de begindagen van de coronaviruspandemie kocht de Fed alleen al voor 5 biljoen dollar aan activa op om de economie en de financiële markten te ondersteunen. De Fed heeft de balans inmiddels met 1,5 biljoen dollar teruggebracht sinds de centrale bank medio 2022 begon met zijn zogenaamde kwantitatieve verkrapping. Tijdens de bijeenkomst werd tevens gesproken over de teleurstellende inflatiecijfers. De Fed-functionarissen stelden dat het niet gepast zou zijn om de rente te verlagen totdat ze meer vertrouwen zouden hebben gekregen dat de inflatie richting zijn 2 procent-doelstelling beweegt. De functionarissen merkten op [te verwachten] dat de inflatie verder zal dalen, maar dat het pad "waarschijnlijk ongelijkmatig zal zijn". De centrale bankiers bespraken ook dat het mogelijk is dat de rente langer op het huidige niveau wordt gehandhaafd als het desinflatieproces zou vertragen. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst op 19 en 20 maart handhaafde de Amerikaanse centrale bank de belangrijkste rente, de federal funds rate, op een bandbreedte van 5,25 tot 5,50 procent. De volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve vindt plaats op 30 april en 1 mei 2024. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.