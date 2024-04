Wall Street zet herstel door Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De Amerikaanse indices wisten zich hiermee te herstellen na de opeenvolgende dagen van dalingen deze week. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 5.247,42 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 39.265,19 punten en de Nasdaq kon 1,0 procent bijschrijven op 16.444,46 punten. Fed-voorzitter Jerome Powell bevestigde woensdagavond dat de neerwaartse trend in de inflatie niet is doorbroken en dat indicatoren wijzen op een terugkeer van de inflatie naar 2 procent op termijn. Hiermee blijft de hoop op drie rentedalingen dit jaar springlevend en bleek volgens de CME FedWatch Tool, dat de kans op een renteverlaging in juni weer boven de zestig procent wordt ingeschat. Hoewel Powell nog wel een slag houdt qua timing van de verwachte rentedalingen, ebde de rentevrees van eerder in de week weg en daalden de obligatierentes licht. Hierdoor kreeg het herstel op de aandelenbeurzen wat meer tractie. "Vooral de opmerkingen van Powell dat de sterker dan verwachte inflatiecijfers in januari en februari het beleid niet veranderen, was genoeg om de beurzen hoger te zetten", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week zijn uitgekomen op 221.000 stuks, waar 213.000 werd voorzien. De export en import van de VS stegen in februari met ruim 2 procent. Het handelstekort liep op van 67,6 naar 68,9 miljard dollar. Vrijdag wacht nog het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Voor maart wordt gerekend op een banengroei van 200.000, een werkloosheid van 3,8 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,1 procent. In februari kwamen er in de VS 275.000 nieuwe banen bij, de werkloosheid bedroeg 3,9 procent en de loongroei op 4,28 procent. De olieprijzen stabiliseerden na vier sessies van stijgingen. Volgens analisten van Sevens Report blijft geopolitiek de drijvende kracht voor de oliemarkten. Een vat WTI-olie daalde 0,4 procent naar 85,12 dollar De euro/dollar steeg donderdag 0,2 procent naar 1,0859, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente iets terugviel naar 4,35 procent. Stijgers en dalers Disney noteerde 0,4 procent hoger, na een verlies van ruim 3 procent op woensdag. Het lukte de activistische aandeelhouder Nelson Peltz woensdagavond niet om tijdens een cruciale aandeelhoudersvergadering in te breken in het Disney-bestuur. CEO Bob Iger stak hier met succes een stokje voor. Disney liet weten dat aandeelhouders met "substantiële marge" akkoord gingen met de door het bedrijf aangedragen bestuurders. Dit betekent dat er geen plek is voor Peltz. "Met de aandeelhoudersvergadering nu achter de rug, kunnen we ons volledig richten op groei en waarde creëren voor onze aandeelhouders", zei topman Iger in een toelichting. Intel herstelde vandaag licht met 0,8 procent. Woensdag stond het aandeel nog stevig onder druk en verloor 8 procent, nadat bekend werd dat het verlies bij de foundry tak afgelopen jaar is opgelopen. Het aandeel Tesla herstelde donderdag verder met ruim 4 procent, waarmee de scherpe verliezen van dinsdag na tegenvallende verkoopcijfers inmiddels zijn gecompenseerd. Het aandeel BlackBerry kon ruim 10 procent bijschrijven, nadat het bedrijf woensdag nabeurs beter dan verwachte cijfers rapporteerde. Ook Levi Strauss wist de markt positief te verrassen met de resultaten en verhoogde bovendien de outlook. Beleggers reageerden enthousiast en zette het aandeel 16,4 procent hoger. Conagra Brands steeg 5,4 procent, nadat het beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde. Lamb Weston, een van 's werelds grootste producenten en verwerkers van diepgevroren frites, wafelfrietjes en andere diepgevroren aardappelproducten, verloor bijna 19 procent. Dit na flink tegenvallende cijfers en een verslechterde outlook. De aandelen van Paramount Global daalden met meer dan 7 procent, na een flinke sprong op woensdag. Dat kwam nadat de Wall Street Journal meldde dat Paramount exclusieve fusiegesprekken was aangegaan met Skydance. Bron: ABM Financial News

