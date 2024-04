Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 508,57 punten. De Duitse DAX verloor 1,1 procent bij een slotstand van 18.283,13 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de min op 8.130,05 punten en de Britse FTSE eindigde 0,2 procent in het rood op 7.935,09 punten.

De Europese beurzen namen gas terug na een sterke maand maart en mooie winsten in het eerste kwartaal. De obligatierentes liepen na het lange Paasweekend weer op.

Europese beleggers konden dinsdag pas reageren op de weinig verrassende PCE-inflatiecijfers uit de VS, die vrijdag al verschenen en uitkwamen conform de marktverwachtingen. Daarnaast waren er nog de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell, die vrijdag tijdens een bijeenkomst in San Francisco zei dat de Amerikaanse centrale bank geen haast hoeft te maken met het verlagen van de rente, gezien de economische veerkracht van de economie.

Volgende richtpunt voor de Fed zijn de banenrapporten die later in de week verschijnen.

Voor de Europese Centrale Bank zijn de PMI-data en inflatiecijfers die deze week verschijnen van belang. Zo werd dinsdagochtend bekend dat de industrie in de eurozone in maart minder sterk is gekrompen dan eerder bleek uit voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex daalde van 46,6 tot 46,1, de laagste stand in drie maanden. In de eerste meting werd echter nog uitgegaan van een afname tot 45,7.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de cijfers wijzen op een aanhoudende recessie in de industrie in de eurozone, maar dat dit geen verrassing is. Een snelle ommekeer valt volgens de econoom niet te verwachten.

Afzonderlijk bleek dat de Franse industrie in maart harder is gekrompen, in Italië weer sprake was van groei, in Spanje de groei licht vertraagde en in Duitsland de krimp van de industrie stabiel bleef.

Verder koelde de inflatie in Duitsland in maart verder af, bleek uit voorlopige cijfers. De inflatie bedroeg in maart 2,2 procent op jaarbasis. De inflatie noteerde een maand eerder op 2,5 procent en in januari op 2,9 procent. De kerninflatie daalde van 3,4 naar 3,3 procent.

Op het eerste gezicht brengen de Duitse inflatiecijfers "enige opluchting voor de ECB", volgens Carsten Brzeski. Maar voor een renteverlaging volgende week is het te vroeg, meent de econoom van ING, die nog steeds rekent op een eerste verlaging in juni.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0770. De olieprijzen stegen zo'n anderhalf procent door de verder oplopende spanningen in het Midden-Oosten.

Bedrijfsnieuws

In het spoor van de hogere olieprijzen waren aandelen van oliefondsen dinsdag in trek. Zo ging TotalEnergies aan kop in Parijs met een plus van 3,9 procent en stegen BP en Shell in Londen respectievelijk 2,6 en 3,5 procent.

In Frankfurt waren er nauwelijks stijgers, maar vielen Rheinmetall, Henkel, BASF en Siemens Energy positief op, met winsten van ruim 1 tot meer dan 2 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia was de gebeten hond in de DAX, met een verlies van 3,7 procent.

In Parijs daalde sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield 0,9 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Stellantis, met een verlies van 3,2 procent.

UBS start een nieuw aandeleninkoopprogramma voor een bedrag tot 2 miljard dollar. Het inkoopprogramma start op 3 april. De koers daalde licht in Zürich.

Burberry lijkt volgens Deutsche Bank een zwak vierde kwartaal bekend te moeten maken en ook in het eerste kwartaal een voortzetting van de zwakke trend tegemoet te zien. De bank verlaagde de EBIT-taxatie voor 2024 met 8 procent naar 395 miljoen pond. Burberry gaat voor de aangepaste EBIT uit van 410 tot 460 miljoen pond, nadat deze eerder al twee keer werd verlaagd. Het aandeel verloor 3,4 procent op de Britse beurs. Sectorgenoten als Hermes en LVMH stonden in Parijs ook onder druk.

Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Sofina verhoogd van 273,00 naar 280,00 euro met handhaving van het koopadvies na de jaarcijfers van donderdagavond. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Sofina eveneens, van 257,00 naar 263,00 euro, en ook met handhaving van het koopadvies. Het aandeel won in Brussel 0,3 procent.

Universal Music Group kondigde voor het Paasweekend aan dat het een strategische samenwerking met Spotify heeft uitgebreid, nadat eind januari een licentiedeal met de populaire social media app TikTok spaak liep. Volgens analisten ING wordt met de deal tussen UMG en Spotify de druk op TikTok opgevoerd. Het aandeel UMG daalde in Amsterdam 3,1 procent.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot gemiddeld een procent lager, waarbij Tesla een negatieve blikvanger was na het bekendmaken van teleurstellende productiecijfers in het eerste kwartaal.