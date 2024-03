Staat wil tot 3,5 miljard euro ophalen

Gemist nieuwsbericht: Vijf grote Nederlandse pensioenfondsen willen miljarden in de energietransitie investeren, met echter wel een heel interessant voorbehoud. Als ze verlies maken op de projecten willen ze dat de staat (dus wij allen) hiervoor garant staat.



Dit klinkt wel heel erg als 'Privatizing profits and socializing losses' en is dus niet acceptabel



Het kan niet zo zijn dat de belastingbetaler in Nederland op draait voor het slechte beleggingsbeleid van pensioenfondsen, die overigens maar een minderheid van de Nederlandse bevolking als begunstigde hebben.



Het enige en hoofddoel van een pensioenfonds is om met een optimale balans tussen risk en reward een goed rendement voor hun pensionado's te maken. Enige vorm van activisme is hierbij uit den boze. Door te vroeg uit de fossiele oliebedrijven te stappen hebben zij hun stakeholders miljarden gekost. Eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele bestuurder van deze pensioenfondsen hiervoor verantwoordelijkheid zien nemen.