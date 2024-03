Recordaantal orders voor Theon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Theon International heeft in 2023 een recordaantal orders binnengehaald, terwijl de omzet en het resultaat ook flink verbeterden. Dit meldde de Griekse producent van voornamelijk nachtkijkers voor defensiedoeleinden vrijdag nabeurs. Het bedrijf, sinds begin februari genoteerd aan Euronext Amsterdam, kreeg vorig jaar voor 506 miljoen euro aan orders binnen. Dat was een stijging op jaarbasis van 51,7 procent. De omzet steeg op jaarbasis met 53,1 procent naar 218,7 miljoen euro. Het aangepaste EBIT-resultaat verbeterde naar 56,8 miljoen euro, op jaarbasis een stijging van 41,3 procent. De bijbehorende marge kwam uit op 26,0 procent. "De afgelopen 5 jaar is het bedrijf gemiddeld met 50 procent per jaar gegroeid en heeft het zijn zeer hoge winstgevendheidsniveau weten te handhaven", zei Theon in een toelichting. "Aangemoedigd door de robuuste operationele prestaties, de veerkrachtige kasstroomgeneratie en de optimistische vooruitzichten voor 2024", wil Theon over 2023 een dividend van 40 procent uitkeren ten opzichte van de resultaten over het boekjaar. Dat is een jaar eerder dan gecommuniceerd in de IPO-prospectus, zei het bedrijf. Bron: ABM Financial News

