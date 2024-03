Wall Street stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger, nadat nieuwe inflatiecijfers iets hoger uitvielen verwacht. Oracle blonk uit na optimistisme over de AI-hype.

De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 5.174,37 punten, de Dow Jones-index steeg 0,75 procent tot 39.056,96 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,35 procent tot 16.235,22 punten.

Wall Street sloot maandag nog overwegend lager met verliezen voor de Nasdaq en techaandelen.

Dinsdag draaide het om de Amerikaanse inflatiecijfers. Op jaarbasis kwam de inflatie in februari uit op 3,2 procent, terwijl er was gerekend op een ongewijzigde 3,1 procent. De kerninflatie daalde licht van 3,9 procent in januari naar 3,8 procent in februari maar hier was gehoopt op een snellere afname tot 3,7 procent.

Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild zei dat de inflatieverwachtingen de afgelopen vijf maanden zijn gestegen en dus niet verankerd zijn. "Nog meer bewijs dat de Fed zich kan permitteren om te wachten" met een renteverlaging, volgens de expert.

Volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen is de strijd tegen inflatie in de VS nog niet bvoorbij, maar blijft juni "een realistisch scenario voor de eerste renteverlaging door de Federal Reserve."

Op macro-economisch vlak daalde het vertrouwen van kleine ondernemers in de Amerikaanse economie in februari. "Hoewel de inflatiedruk sinds de piek in 2021 is afgenomen, kampen eigenaren van kleine bedrijven nog steeds met hoge kosten als gevolg van de gestegen prijzen en rentes", zei NFIB Chief Economist Bill Dunkelberg.

De euro/dollar handelde vrijwel vlak op 1,0923 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot boven de 4,10 procent.

De prijs voor WTI-olie zakte een half procent tot 77,62 dollar. Brent-olie voor mei noteerde op 82,00 dollar. OPEC liet de verwachte groei voor de vraag naar olie in zijn maandrapport ongewijzigd.

Bedrijfsnieuws

Oracle stond 12 procent hoger na sterke groei van de cloud-activiteiten in het afgelopen kwartaal, dankzij de AI-hype. De generatieve AI-activiteiten zitten voorlopig in "hypergroei", stelde het bedrijf, dat snel datacentercapaciteit aan het toevoegen is.

Boeing leverde maandag al 3 procent in en verliest dinsdag nog eens 4,5 procent.

The Wall Street Journal meldde dat er een strafrechtelijk onderzoek komt naar de vlucht van Alaska Air waarbij tijdens de vlucht een gat ter grootte van een deur ontstond in de romp van een Boeing-vliegtuig. Maandag bleek opnieuw een vliegtuig van Boeing in de problemen te zijn geraakt door een technisch mankement.

Onder de vliegmaatschappijen ging Southwest Airlines onderuit met 15 procent. De luchtvaarder zal de outlook voor 2024 herzien en mogelijk banen gaan schrappen nu het minder Boeing-vliegtuigen geleverd krijgt.

American Airlines verloor 5 procent, nadat het bedrijf iets somberder werd over het verwachte verlies in het eerste kwartaal. JetBlue werd juist iets minder negatief over de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal en beperkte het koersverlies tot 1,5 procent. Delta Air Lines stond licht lager, nadat de vliegmaatschappij dinsdag de outlook herhaalde voor de winst per aandeel en vrije kasstroom in 2024. Voor het eerste kwartaal rekent Delta Air Lines op een omzetgroei van 3 tot 6 procent.

Alcoa daalde 2,3 procent. Na weken onderhandelen neemt het Amerikaanse bedrijf het Australische Alumina over voor ongeveer 2,2 miljard dollar. Hiermee ontstaat een van de grootste bauxiet- en aluminiumoxideproducenten ter wereld.

3M steeg 4 procent. De producent van onder meer Post-its krijgt per 1 mei een nieuwe CEO. William Brown neemt het stokje over van Michael Roman, die wel bestuursvoorzitter blijft van 3M.

Aandelen van warenhuis Kohl's stonden 7 procent lager. De omzet kwam in het vierde kwartaal onder de verwachting uit en ook de outlook stelde teleur. De winst was wel beter dan verwacht.